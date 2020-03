Castagne, Mertens, Lukaku : le salaire des Diables rouges en Serie A révélé

Romelu Lukaku fait partie des plus gros salaires du championnat italien.

Seul Cristiano Ronaldo gagne plus que le meilleur buteur des Diables rouges. En effet, ce dernier touche un salaire de 7,5 millions d'euros par an alors que l'attaquant de la Juventus 31 millions d'euros par an, selon La Gazzetta Dello Sport.

Parmi les autres salaires mentionnés par le quotidien italien, on retrouve Dries Mertens avec quatre millions d'euros à Napoli, Radja Nainggolan avec trois millions d'euros à Cagliari.

Mais également, Jordan Lukaku et Silvio Proto, qui touchent, tous les deux, un million à Lazio de Rome alors que Timothy Castagne gagne 550 000 euros par an à l'Atalanta.