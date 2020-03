Un joueur de Saint-Trond met un terme à sa carrière

Le STVV a annoncé la retraite de son milieu de terrain Steven De Petter, à 34 ans et après une saison entièrement blanche.

Steven De Petter (34 ans) s'était lourdement blessé à la cheville en fin de saison précédente et n'a plus joué depuis. Sur recommandation de son médecin, le milieu de terrain de Saint-Trond a donc décidé de mettre un terme à sa carrière qui l'a vu disputer 332 rencontres en D1A sous le maillot de Westerlo, Malines et Saint-Trond.

"Chers supporters, je vous suis reconnaissant pour tous les beaux moments passés ensemble", écrit De Petter sur le site officiel du STVV. "Mon corps m'a fait clairement savoir qu'il valait mieux que j'arrête de jouer au football. C'est une décision difficile, mais c'est la bonne. Ce n'est pas la retraite que j'avais imaginée (...) mais je veux être honnête avec moi-même".