Vers un nouveau format de la Pro League ? Une majorité se mettrait en place !

On ne sait toujours pas si cette saison sera terminée, mais les prochaines saisons sont déjà envisagées. Il y a un plan spécial sur la table et une majorité semble être en place.

Il y a une chance qu'aucun autre match ne soit joué cette saison. Il est également possible, la saison prochaine, d'avoir 18 équipes (dont Waasland-Beveren, OH Leuven et Beerschot) au sein de l'élite. Par conséquent, aucun match de barrage ne sera joué.

Un an plus tard, une ligue professionnelle de vingt équipes pourrait être lancée, avec la fin de la D1B. Selon Het Nieuwsblad, une majorité des deux tiers est à portée de main pour cette proposition.

Si des équipes telles que Lokeren, Roulers ou Ostende ne reçoivent pas de licence, cela peut conduire à des choses folles où une équipe comme Lierse-Kempenzonen se retrouverait en D1B - alors qu'ils ont à peine réussi à se sauver de la relégation.

En tout cas, cette proposition sera discutée dans les prochains jours. Eleven Sports a déclaré à l'avance qu'il n'avait aucun problème avec la possible suppression des Playoffs.