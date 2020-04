La Juventus prolonge un cadre, touché par le coronavirus

Blaise Matuidi est toujours en quarantaine en raison du coronavirus, auquel il avait été testé positif. Mais voilà au moins une raison de se réjouir : l'international français a été prolongé par la Juventus.

C'est Tuttosport qui l'affirme : Blaise Matuidi (32 ans) aurait prolongé son contrat avec la Juventus, à laquelle il serait désormais lié jusqu'en 2021. Une bonne nouvelle pour l'international français, qui est encore actuellement en quarantaine après avoir été testé positif au Covid-19 il y a quelques semaines.

Blaise Matuidi est arrivé à Turin en 2017 et compte deux titres de champion d'Italie avec le club italien en 2018 et 2019. Il compte également cinq titres de champion de France avec le PSG et est champion du monde avec la France.