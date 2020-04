Une figure importante du Racing Club de Lens est décédée des suites du coronavirus

Arnold Sowinski, gardien de but du RC Lens (1952-1966) et entraîneur du Racing à plusieurs reprises, est mort jeudi à l'âge de 89 ans, victime du Covid-19.

De 1970 à 1978, il avait notamment mené Lens en finale de la Coupe de France (Saint-Étienne - Lens 2-0 en 1975) et participé à la Coupe de l'UEFA 1977-1978 avec des rencontres épiques face à Malmö ou la Lazio Rome.

Le Racing Club de Lens vient d’apprendre avec une immense tristesse la disparition d’Arnold #Sowinski. Mineur, joueur, entraîneur, supporter… il incarnait l’esprit sang et or par excellence. Tout notre soutien à sa famille et ses proches. #rclens pic.twitter.com/AQJejO6hsH