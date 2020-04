Mehdi Bayat espère la finale de la Coupe, quitte à débuter la prochaine saison par là?

S'il est lui aussi satisfait de la fin très probable du championnat, le président de l'Union Belge espère qu'on pourra jouer la finale de la Coupe.

Mehdi Bayat confirme: arrêter le championnat, c'était la décision qu'il fallait prendre. "Mais j'espère quand même qu'on trouvera le moyen de jouer cette finale de Coupe de Belgique", explique le boss du Sporting de Charleroi au Nieuwsblad.

"Et si ce n'est pas possible en mai ou en juin? Pourquoi pas la semaine juste avant le début du prochain championnat..." Un créneau dans le calendrier initialement prévu pour la Supercoupe. "Si on ne peut toujours pas jouer en mai ou en juin, j'aimerais qu'on trouve une solution pour jouer cette finale", conclut-il.