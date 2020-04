Mercato perturbé à cause du coronavirus : la Fifa va donner des éclaircissements

Avec le report de la fin des championnats et la fin des contrats de certains joueurs, le mercato est fortement perturbé.

Cependant, la Fifa a promis de donner rapidement des éclaircissements quant à la tenue du prochain mercato estival. Avec la prolongation des championnats jusqu'au 3 août et les contrats expirants en juin, le mercato d'été ne pourra pas se tenir aux dates habituelles.

"Nous avons créé un groupe de travail qui s’attelle à cette tâche depuis un certain temps et qui fera bientôt des propositions pour protéger les clubs et les joueurs", a expliqué le président de la Fifa, Gianni Infantino.

Ce dernier est "convaincu" que des solutions seront trouvées pour le calendrier international.