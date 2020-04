Sander Berge ne doute pas : "Les qualités pour faire de belles choses en Premier League"

Sander Berge en attendait plus de ses premières semaines en Angleterre, mais il ne pense pas au pass, il est résolument tourné vers l'avenir.

Titulaire dès son arrivée, Sander Berge a, petit à petit, vu son temps de jeu diminuer à Sheffield United et était même sur le banc lors de la dernière sortie des Blades en championnat. Jusqu’ici, il a joué 210 minutes en Premier League et, à Sheffield, on en attendait sans doute un peu plus d’un joueur recruté pour plus de 20 millions d’euros (record du club) cet hiver.

"Tourné vers l'avenir"

Sander Berge en est conscient. "Mais je me sens mieux de jour en jour", explique le Norvégien. "J’ai découvert un nouveau système et un nouveau rôle en arrivant, mais je m’y adapte." Et il sait que le temps sera son allié pour confirmer les attentes placées en lui. "Les miracles n’existent pas, mais jour après jour tu t’adaptes au rythme des matchs et tu comprends de mieux en mieux ce qu’on attend de toi."

Il n’a d’ailleurs aucun doute sur ses capacités à briller en Premier League. "Je sais que j’ai les qualités pour faire de belles choses en Premier League et je suis résolument tourné vers l’avenir." D’autant que, malgré ce début d’aventure compliqué, Sander Berge peut compter sur le soutien de ses équipiers. "Je me sens bien intégré dans l’équipe et j’ai déjà appris beaucoup de choses", conclut-il.