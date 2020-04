Pep Guardiola endeuillé par le Covid-19

La mère de Pep Guardiola, Dolors Sala Carrio, est décédée des suites du coronavirus à l'âge de 82 ans, a annoncé Manchester City ce lundi. Elle fait partie des dernières victimes du virus en Espagne, où 13.055 personnes sont déjà décédées du Covid-19.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .