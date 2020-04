Romelu Lukaku explique son renouveau en Serie A

Le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges est revenu sur sa vision plus réfléchie de son rôle sur les terrains.

Romelu Lukaku a réalisé une saison éblouissante avec l'Inter Milan cette saison et s'est refait une santé chez les pensionnaires de San Siro. Auteur de 23 buts en 35 rencontres disputées toutes compétitions confondues cette saison, le Diable Rouge explique son renouveau par la maturité acquise ces dernières années.

"Plus on grandit, plus on doit utiliser son intelligence"

"En mûrissant, on ne pense plus qu’à soi uniquement. Marquer des buts, c’est ma drogue, c’est ce pour quoi je vis. Mais plus on grandit, plus on doit utiliser son intelligence. J’ai toujours soif d’apprendre. Ça ne peut pas être que mon rôle de marquer des buts, ça peut aussi être le gars à côté de moi", a confié Big Rom dans les colonnes du Daily Mail.

"Tout le monde doit se sentir important. Si je ne peux pas tirer au but, je chercherai toujours à passer le ballon", a souligné Romelu Lukaku qui forme un très beau duo avec Lautaro Martinez.