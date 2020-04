Le Real Madrid a réagi au décès de Radomir Antić

L'une figure du football espagnol et serbe dans les années 90 notamment est décédée hier soir.

Radomir Antić a laissé une trace en Liga car il est le seul coach à avoir dirigé le Barça, le Real et l’Atlético de Madrid, réalisant même le doublé coupe-championnat sur le banc des Colchoneros en 1996.

Le Real Madrid a tenu à célébrer la mémoire de son ancien entraîneur, disparu à l’âge de 75 ans. "Le Real Madrid CF, son président et son conseil d’administration sont profondément attristés par le décès de Radomir Antić, qui a été entraîneur du club entre mars 1991 et janvier 1992. Le Real Madrid souhaite exprimer ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis. Ces condoléances vont également à toute la famille madridista et aux clubs qu’il a représentés tout au long de sa carrière sportive en tant que joueur et entraîneur."