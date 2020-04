Le championnat écossais suspendu jusqu'au 10 juin

Le Président de la Fédération écossaise, Rod Petrie, a voulu être claire ; il est impensable de jouer au foot alors que la population est confinée et que la vie des gens est en danger.

Dans la suite de son communiqué retranscrit par la BBC, Petrie insiste donc qu'il n'est pas souhaitable de reprendre le championnat écossais avant le 10 juin, au moins.

L'élite du football écossais est à l'arrêt depuis le 13 mars et devrait donc le rester pour un minimum de trois mois. Il restait 14 matchs à disputer et le Celtic avait 14 points - et un match - d'avance sur leurs rivaux historiques, les Rangers.

En Premier League anglaise, Sky Sports et BT Sport ont avancé le paiement des droits TV. Et certains se demandent déjà si ce n'est pas précurseur d'une poursuite du championnat la plus rapide possible. C'est en tout cas le souhait de la Premier League et du gouvernement britannique, quitte à disputer les dernières rencontres à huis clos et à un rythme effréné.

En Ecosse, en tout cas, aucune rencontre à huis-clos ne fut-ce qu'envisagée : "La décision de suspendre le football écossais jusqu'au 10 juin, au moins, a été prise pour protéger la santé des joueurs, des staffs et des supporters" conclut fièrement Rod Petrie.