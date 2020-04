Thomas Henry : "Le Beerschot et OHL ont tout ce qu'il faut pour évoluer en D1A"

La pandémie de coronavirus a frappé de plein fouet la planète entière et le monde du football est à l'arrêt. En Belgique, la dernière journée de la phase classique n'a pu être jouée ainsi que la finale retour de D1B entre OHL et le Beerschot.

Alors que le Beerschot avait remporté la finale aller de D1B face à OHL (1-0), le match retour devait avoir lieu le 15 mars, mais quelques jours avant, la Pro League a décidé de suspendre toutes les rencontres. Depuis, c'est le confinement. "Nous attendons, nous sommes bien obligés", nous confie Thomas Henry. "Nous suivons un programme spécifique pour garder la forme mais j'espère vite pouvoir retoucher le ballon. Nous sommes dans l'attente d'une décision concernant la finale retour", souligne le meilleur buteur de Proximus League.

Le joueur d'OHL avait hâte d'en découdre avec le Beerchot le 14 mars dernier. "J'avais envie de jouer cette deuxième finale devant notre public mais la pandémie de coronavirus en a décidé autrement. La santé prime et le football est secondaire dans ce cas-là. C'est tragique ce qu'il se passe en Europe et dans le monde", souligne le Français.

Certains scénarii sont étudiés et l'un d'eux mènerait à une D1A composée de 18 équipes avec les arrivées du Beerschot et d'OHL parmi l'élite du football belge. "Nous savons pas ce qu'il va se passer mais il est vrai que les deux équipes ont ce qu'il faut pour être en D1A. Une très belle saison en D1B, de bonnes infrastructures, un noyau solide, des supporters et un stade rempli chaque week-end", a conclu Thomas Henry.