Toni Kroos contre la baisse des salaires : le joueur du Real Madrid a été mal compris

Le club d'Eden Hazard et Thibaut Courtois va s'aligner sur les mesures déjà prises par l'Atlético et Barcelone.

Le Real Madrid a indiqué que les salaires de ses joueurs seraient revus à la baisse pour faire face à la crise financière due au coronavirus.

Dans une interview accordée au site allemand SWR Sport, Toni Kroos avait indiqué qu'il n'était pas vraiment d'accord avec cette mesure : "Une baisse de salaire est comme un don en vain ou pour le club".

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le joueur du Real Madrid a fait une mise au point sur Twitter en expliquant qu'il a été mal compris : "Il est possible qu'ils n'aient pas été traduits correctement ou que certains ne veuillent pas comprendre. Dès le premier instant, mon avis, vous me connaissez bien, a été le suivant : si nous pouvons aider les travailleurs et les différents secteurs du club, il est logique de renoncer à une partie de notre salaire, chose qui s'est vérifiée aujourd'hui".