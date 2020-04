Marco Verratti explique comment se déroule son confinement

Depuis la mi-mars, le football européen et mondial est à l'arrêt à cause de la pandémie de coronavirus qui frappe la planète entière. Les joueurs, à l'instar des autres humains, sont confinés et donc priés de rester chez eux.

On ne sait pas encore quand le football reprendra ses droits. Marco Verratti a expliqué comment se passait son confinement dans un entretien accordé à PSG TV. "Je vais bien, tout va bien ! Le confinement est dur pour tout le monde, mais j’essaie de trouver des choses positives, de profiter un peu plus de la famille. Et je cherche à faire des choses que je ne faisais pas beaucoup avant", a exliqué le milieu de terrain italien.

"Je travaille tous les jours. Je pense même que j’en fais un peu plus que ce que je faisais avant(rires). Avant, avec les matchs, on n’avait pas beaucoup de temps pour s’entraîner ou pour se soigner quand on avait de petits soucis. Je fais du sport aussi pour la tête, parce que c’est une habitude pour nous. J’ai la chance d’avoir un tapis de course à la maison, donc je peux courir", a-t-il ainsi avoué avant d'évoquer ce qui lui manque le plus.

Le milieu de terrain a précisé que ses coéquipiers lui manquaient beaucoup, mais qu’ils continuaient à beaucoup échanger. "On parle vraiment beaucoup, on se tient au courant, on prend des nouvelles. C’est normal, on a l’habitude d’être tous les jours ensemble. C’est vrai que l’entraînement, c’est la routine, mais on passe les journées avec les copains et, là, ça me manque beaucoup" a conclu Verratti qui a eu un mot pour le personnel soignant à la fin de son entretien.