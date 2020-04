🎥 Philippe Albert: "Mon meilleur souvenir avec les Diables"

Un duel des Plats Pays resté dans les annales du football belge.

Il y a un peu moins de 26 ans, Philippe Albert inscrivait le premier et unique but de sa carrière en Coupe du monde, dans un match de poules contre les Pays-Bas.

Et il en garde toujours de grands souvenirs. "J'ai joué 41 matchs avec les Diables Rouges et inscrit cinq buts, mais celui-là reste mon plus beau souvenir en équipe nationale", insiste l'ancien défenseur de Newcastle dans une interview accordée à la RTBF.

Avec Michel Preud'homme, qui avait sorti une performance titanesque pour empêcher les Néerlandais de trouver l'ouverture, Philippe Albert avait été le héros belge de ce match inoubliable. La deuxième et dernière victoire des Diables dans cette Coupe du monde 94. Les hommes de Paul Van Himst avaient ensuite chuté face à l'Arabie Saoudite, avant d'être éliminés par l'Allemagne, en huitième de finale.