Lukebakio sur la reprise des entraînements avec le Hertha Berlin : "J'avoue qu'on a tous peur"

Le jeune attaquant belge fait partie de ceux qui ont rejoint les terrains d'entraînement en Allemagne après plusieurs semaines de confinement.

Mais les clubs ont récemment annoncé le retour sur les vrais terrains afin de se préparer à une éventuelle fin de saison. Parmi les joueurs concernés, il y a Dodi Lukebakio.

Dans un live instagram avec RMC Sport, le Belge est revenu sur ce retour à la réalité avec le Hertha Berlin après plusieurs semaines enfermé chez lui.

"On a repris par groupes de huit, les règles sont assez strictes et on garde une distance de deux mètres", explique-t-il.

"J’avoue qu’on a tous peur avec ce qu’il se passe. C’est particulier, mais on ne peut que suivre les instructions."