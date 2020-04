Le Tribunal d'Arbitrage aura fort à faire : deux clubs de plus contestent la décision de la Commission des Licences

Deux clubs de plus se sont joints aux nombreux autres ayant porté réclamation devant le CBAS suite au verdict de la Commission des Licences : l'AFC Tubize et Winkel Sport.

Après le Patro Eisden Maasmechelen et Seraing, les deux autres clubs de D1 Amateurs n'ayant pas reçu le feu vert de la Commission des Licences la semaine passée ont décidé de se porter le CBAS pour contester le refus d'attribution de la licence pour la D1 Amateurs. Le Patro et Seraing avaient immédiatement annoncé cette décision, Tubize et Winkel ont décidé de leur emboîter le pas.

Winkel Sport, rapporte le Belang Van Limburg, est "certain d'obtenir sa licence". Une erreur d'interprétation administrative aurait mené au refus initial. L'AFC Tubize, de son côté, aurait obtenu de nouveaux fonds qui permettraient de régler les questions financières initialement soulevées par la Commission des Licences. Le verdict final tombera le 10 mai prochain.