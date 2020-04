🎥 Un City-Tottenham légendaire: "Le match le plus fou de ma carrière"

Désormais parti au Canada, Victor Wanyama évoque ce qui restera sans doute comme le meilleur moment de son passage chez les Spurs.

Victor Wanyama, qui a signé à l'Impact Montreal, découvrira la MLS, une fois que le football reprendra ses droits. Et si son aventure s'est terminée dans la douleur à Londres, il aura vécu quelques grands moments avec les Spurs.

Resté trois ans et demi à Tottenham, le Kényan n'a jamais soulevé le moindre trophée avec le club londonien, mais il était de la campagne qui avait amené les Spurs en finale de Ligue des Champions la saison dernière et c'est justement durant ce parcours européen qu'il a vécu le moment le plus intense de sa carrière.

"On était prêt"

C'était en quart de finale retour, contre Manchester City. "C'est le match le plus fou que j'ai joué", confirme-t-il. "Les joueurs de City voulaient nous exploser, mais on était prêt à leur répondre."

Mmalgré un KDB étincelant (trois assist), Tottenham avait su préserver l'essentiel grâce à un but de Fernando Llorente (défaite 4-3, mais qualification à la faveur des buts inscrits à l'extérieur) et à une intervention du VAR qui avait annulé un but de Raheem Sterling, pour un hors-jeu de quelques centimètres, dans les arrêts de jeu.