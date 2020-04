L'AFC Tubize dévoile le nom de son nouveau coach

Le club brabançon a confié son destin à un ancien de la maison.

Après le départ de Laurent Demol, l'AFC Tubize n'a pas traîné pour désigner son successeur. C'est Khalid Kamara qui prendra la relève au coup d'envoi de la saison prochaine. Il débarque en provenance de Walhain, où il est resté en poste plus de deux ans.

Et ce n'est pas un inconnu au Stade Leburton puisqu'il a porté le maillot Sang et Or dans les années 90. Son objectif sera de ramener Tubize, qui vient de connaître deux relégations consécutives, en D1 amateurs.