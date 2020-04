L'homme qui a découvert Fellaini veut remettre ça : "Il y a de nombreux jeunes qui attendent leur chance"

Khalid Karama a repris l'AFC Tubize en mains et veut remettre la jeunesse au centre du projet Sang & Or. L'homme n'en est pas à son coup d'essai : il avait notamment repéré, à l'époque, un certain Marouane Fellaini.

Quand on évoque brièvement avec lui sa période à Charleroi, où il était l'adjoint de Dante Brogno au début des années 2000, Khalid Karama, le nouvel entraîneur de l'AFC Tubize, attire notre attention sur un fait marquant : "Marouane Fellaini, c'est moi qui l'ai repéré à l'époque. J'avais notamment discuté avec son père quand il était encore aux Francs-Borains et je lui avais dit : "Votre fils, on va en faire le nouveau Vieira". Il avait 15 ans à l'époque et tout le monde ne croyait pas en lui", se rappelle-t-il.

"Malheureusement, j'avais recommandé au club et à Mr Bayat de faire signer Marouane pour cinq ans. Il n'a signé qu'un an et est parti par après. Quand on voit son parcours par après, je pense que j'avais vu clair", sourit Karama. De là à dire que Tubize peut, à son tour, dégoter de nouveaux Marouane Fellaini ? "Bien sûr. Le tout est de faire confiance en la jeunesse".

"Si notre pays est n°1 mondial et si respecté à l'international aujourd'hui, c'est tout de même que notre formation vaut quelque chose", souligne l'entraîneur de Tubize. "Nous devons croire en notre jeunesse. Ce sera l'un des axes principaux à Tubize la saison prochaine. Via des jeunes du cru, mais également, par exemple, en donnant du temps de jeu à des garçons de D1A ou D1B qui en ont besoin et pourront se développer chez nous".