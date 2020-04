L'ancien gantois Mido, en danger de mort, a dû perdre 50 kilos !

Ahmed Hossam, plus connu sous le nom de Mido, a porté les couleurs de La Gantoise en 2000-2001 à l'aube d'une belle carrière. Mais l'Égyptien a ensuite pris énormément de poids, au poids de se retrouver en danger de mort.

Mido (37 ans) a vécu une fin de carrière mouvementée : à 30 ans à peine, l'Égyptien, pourtant l'un des plus grands talents de sa génération, raccrochait les crampons après plusieurs saisons compliquées en raison de problèmes extra-sportifs. Et l'après-carrière d'Ahmed Hossam, de son nom complet, ne se passait pas mieux : comme il l'explique dans un entretien accordé au Guardian, Mido était devenu obèse et sa santé était au plus bas.

"J'avais atteint 150 kilos. Je ne pouvais plus marcher 300 mètres ! Le tournant a été quand je suis descendu de mon bateau en Égypte avec des amis, il y a cinq mois. Je n'avais que 300 yards (environ 270 mètres, nda) à faire pour les rejoindre. Le sable était un peu lourd, il faisait chaud ... et j'ai dit à mes amis que je ne savais pas marcher", se rappelle Mido.

Le verdict du docteur est clair : si l'ex-joueur de La Gantoise (2000-2001) ne maigrit pas, il y a "80 % de chances" qu'il décède avant ses 40 ans. Commence alors une incroyable diète qui le voit perdre, au total, plus de 50 kilos pour un résultat saisissant.