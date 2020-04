Sale temps pour André Schürrle, champion du monde aujourd'hui indésirable à Moscou

Cet été, André Schürrle devrait connaitre une nouvelle aventure dans sa carrière, vu que le Spartak Moscou ne devrait pas lever l'option dans le contrat de location avec le Borussia Dortmund.

Les Russes avaient versé près d'un million d'euros pour le prêt du joueur. Selon Bild, l'option d'achat s'élevait à près de huit millions d'euros. Cependant, l'Allemand n'a finalement pas été à la hauteur des attentes.

Bild indique également que le directeur sportif du Spartak a confirmé que Schürrle ne jouerait pas à Moscou la saison prochaine.

Le champion du monde reste sous contrat avec Dortmund jusqu'en 2021 et devrait, sauf rebondissement, chercher son huitième club de sa carrière. Une carrière faite de hauts et de bas, pour un joueur qui avait explosé à Leverkusen, et réalisé de belles choses lors de ses débuts à Stamford Bridge, avant de connaitre une suite plus compliquée avec Dortmund, Fulham ou encore le Spartak Moscou.