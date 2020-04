Une fin de carrière à Lyon pour Benzema ? "Et pourquoi pas"

Jusqu'ici, l'attaquant du Real Madrid n'a connu que deux clubs dans sa carrière pro : son club actuel et Lyon, son club formateur qui l'a également lancé.

Karim Benzema en est à onze saisons avec le Real Madrid, et a survécu à plusieurs attaquants transférés pour le concurrencer durant toutes ces années.

Le Français a su rester solide et se rendre indispensable pour garder sa place à Madrid et remporter plusieurs trophées. Avant cela, Benzema avait remporté quatre titres de champion de France et une Coupe de France notamment avec l'OL. Une belle partie de sa carrière avec son club formateur qui dominait la France à l'époque, comme le PSG le fait de nos jours.

A 32 ans, l’ancien international français est encore sous contrat à Santiago Bernabeu et toujours en forme, comptant près de 19 buts toutes compétitions confondues cette saison. Arrivant doucement en fin de son contrat, le coéquipier de nos Diables Rouges Thibaut Courtois et Eden Hazard peut compter sur l'intérêt de son club formateur, via son directeur sportif et ancien coéquipier Juninho qui aimerait ramener l'enfant prodigue au Groupama Stadium.

"On me le demande souvent car je pense que les gens savent à quel point je suis attaché à Lyon. Si j'en suis là aujourd’hui, c’est aussi grâce au club. Je suis dans le meilleur club du monde actuellement et j’ai encore beaucoup à y faire, mais après je ne sais pas", confiait Benzema sur OLTV, la chaine du club.

L'attaquant a passé un message clair à propos de son avenir qui se dessinera donc encore un peu à Madrid, avant un éventuel retour au bercal : "Terminer à Lyon et revenir, pourquoi pas. Dans tous les cas, je reviendrai à Lyon c’est sûr. Que ce soit dans le football ou non. Je me sens vraiment en forme et j’ai encore de belles années devant moi", a conclu l’avant-centre du Real Madrid.