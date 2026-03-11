"Si Scott Parker ou Ronny Deila avaient tapé sur la table..." : Nicky Hayen règle ses comptes avec Bruges

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
| Commentaire
Photo: © photonews

Nicky Hayen a un calendrier chargé avec le KRC Genk entre l'Europa League et la course aux Championss Play-offs. Malgré ça, l'entraîneur a pris le temps de revenir sur son passage au Club de Bruges.

Le licenciement de Nicky Hayen par le Club de Bruges avait fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois. Heureusement, il a rebondi au KRC Genk. Pourtant, on parle encore de lui à Bruges.

Nicky Hayen plus conciliant que les autres entraîneurs ?

Bart Verhaeghe avait déclaré que Hayen devait être reconnaissant pour la chance que le Club lui avait offerte. Aujourd'hui, l'entraîneur ne veut plus trop s'attarder là-dessus et n'accorde pas trop d'importance à ça.

Malgré tout, les deux hommes ne sont pas en guerre. Mais au fond, quel est le vrai caractère de Hayen ? Certains disent qu’il est plus souple que des profils comme Scott Parker ou Ronny Deila, ses prédécesseurs chez les Blauw en Zwart.

Hayen revient sur son passage à Bruges

"Si Scott Parker ou Ronny Deila avaient tapé sur la table pour un nouveau joueur, ils l'auraient obtenu. Moi, je fonctionne par la concertation : je prends la décision finale, mais c'est toujours un choix partagé. Tout le monde peut donner son avis et j'écoute", explique-t-il dans HUMO.

"Mais attention, je ne me laisse pas marcher sur les pieds. Quand je suis convaincu de quelque chose, on ne me fait pas changer d'avis facilement. Et personne d'autre que moi ne fait l'équipe, j'ai toujours été clair là-dessus. Sinon, je m'en vais. Je ne suis pas si facile que ça", conclut Hayen.

