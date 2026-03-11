Bientôt plusieurs clubs belges en Ligue des champions ? La bataille avec le Portugal continue

Après l'élimination du Club de Bruges, seul Genk représente la Belgique en Europe. Le Portugal pourrait prendre de l'avance dans le classement UEFA.

Le Club de Bruges et le KRC Genk sont les deux derniers clubs à avoir joué sur la scène européenne. Si les Brugeois sont éliminés, Genk peut encore rêver. Ils jouent pour eux, mais aussi pour dépasser notre grand concurrent : le Portugal.

À l'avenir, l'objectif est d'avoir deux équipes directement qualifiées pour la phase de ligue de Ligue des champions. Dès la saison prochaine, nous serons virtuellement devant les Pays-Bas, mais rattraper le Portugal sera une autre paire de manches.

Supporter les clubs portugais ?

Le Portugal a trois clubs en lice et risque de marquer pas mal de points ces prochaines semaines. C'est une raison de plus pour supporter Bodo/Glimt (contre le Sporting CP), Ferencvaros (contre Braga) et Stuttgart (contre Porto) lors des prochains matchs.

🚨 🇵🇹 Sporting CP are still predicted to enter the Champions League directly as the Europa League titleholder replacement!



✅ 🇵🇹 One of three Portuguese clubs will be set to claim it if Porto finish above Club Brugge.



❌ 🇫🇷 PSG are first on the list but they must finish 4th on… pic.twitter.com/6EBLQ2nDxQ — Football Rankings (@FootRankings) March 9, 2026

Si les trois clubs portugais sont éliminés, Genk pourrait faire une excellente opération en résistant face à Fribourg. En cas de victoire finale en Europa League, Genk décrocherait un ticket direct pour la Ligue des champions.



Lire aussi… "Si Scott Parker ou Ronny Deila avaient tapé sur la table..." : Nicky Hayen règle ses comptes avec Bruges›

Un coup de pouce au Club de Bruges ?

Si le futur vainqueur de l'Europa League est qualifié via son propre championnat, une place se libère. Aston Villa fait partie des équipes qui pourraient libérer ce fameux ticket.

Il faudrait que Porto ne soit pas champion du Portugal (au profit du Sporting), que Bruges termine deuxième en Belgique, et que Porto perde ses deux matchs contre Stuttgart.