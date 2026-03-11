Thorsten Fink intéressé par un cadre de Genk ? Le coach allemand clarifie la situation

Thorsten Fink entraîne Samsunspor en Turquie. D'après les rumeurs, le coach allemand voudrait ramener Joris Kayembe avec lui.

Le lien étroit entre Thorsten Fink et Samsunspor ne date pas d'hier. Après son passage à Saint-Trond, des contacts avaient eu lieu, mais Fink avait choisi de rejoindre le KRC Genk.

"Je n'ai jamais regretté ce choix une seule seconde", confie l'Allemand au journal Het Nieuwsblad. "Cette fois, on m'a présenté un projet clair. À court terme, nous voulons briller en Coupe de Turquie et en Conference League."

Le temps dont Fink dispose lui permet de préparer l'équipe pour la saison prochaine. Après trois semaines en Turquie, il annonce la couleur : décrocher une place dans le top 5.

Pour l'ex-entraîneur de Genk, le dépaysement est total. "Les 1,8 million d'habitants de Samsun sont presque tous fous de foot. C'est impossible de se promener tranquillement dans la rue. On vous arrête tous les mètres pour prendre une photo."

Fink va-t-il piquer Kayembe à Genk ?

Des rumeurs circulent sur l'envie de Fink d'attirer Joris Kayembe dans son nouveau club. "Ils sont mal informés, ce nom n'a pas été cité ici", tranche-t-il.





"Ce ne serait pas logique : avec l'Islandais Tomasson, nous avons un excellent arrière gauche étranger", conclut-il. "Et si nous cherchons une doublure, le règlement nous impose de recruter un joueur turc."