Interview Faut-il craindre le pire pour le RWDM ? : "Je doute que ça finisse bien"

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
| Commentaire
Faut-il craindre le pire pour le RWDM ? : "Je doute que ça finisse bien"
Photo: © photonews

L'avenir du RWDM ne tient plus qu'à un fil. Le commentateur James Odvart craint le pire pour le club bruxellois, dont la situation est critique.

"Honnêtement, je doute que ça finisse bien", confie Odvart à Voetbalkrant.com. "Sportivement, ils essaient de faire de leur mieux. La mentalité du groupe est bonne et ils ont fait un match correct le week-end dernier. Mais quand on est obligé de vendre des joueurs comme Huiginho pour équilibrer les comptes, on comprend que la situation est grave."

Pour Odvart, le problème se trouve dans les dossiers envoyés à la commission des licences. "J'ai vu la liste des pièces justificatives qu'ils n'ont pas fournies. Elle est longue. Quand on voit ça, on se demande comment ils vont s'en sortir."

Pourquoi n'intervient-on pas plus tôt ?

Ce serait un nouveau coup dur pour le football pro en Belgique. "J'espère qu'on n'aura pas une troisième faillite en trois ans", s'inquiète Odvart. "Après la disparition du KMSK Deinze et du KV Ostende, ça ferait trop. À un moment donné, il faut que ça s'arrête."

Pour l'analyste, c'est frustrant que personne n'ait réagi plus tôt. "Ce qui est dommage, c'est que ça continue d'arriver. Pourquoi on ne dit pas plus vite : "stop, ça ne peut plus durer" ? Ce n'est pas la première fois et c'est toujours la Challenger Pro League qui trinque."

Selon lui, le problème vient aussi de la dépendance aux investisseurs étrangers, comme John Textor. « Il dit aujourd'hui qu'il serait ravi de vendre le club. Mais quand le soutien d'un grand groupe disparaît, que reste-t-il ? »

Le RWDM va devoir se reconstruire ?

Odvart pointe du doigt un risque structurel. "Quand tout va bien, c'est génial : il y a de l'argent et de bons joueurs. Mais si les investisseurs s'en vont, vous vous retrouvez avec des dettes énormes. C'est pareil pour Lommel : si City Group se retire, ça deviendra très difficile. Je comprends que les supporters en aient marre."

Des rumeurs circulent sur un nouveau départ. "J'ai entendu dire que certains voudraient racheter le matricule de Tournai, qui est en faillite, pour repartir en D4. Mais ça n'a aucun sens, non ? Sportivement, le RWDM mérite de rester là, mais la question est de savoir si c'est encore possible financièrement."

