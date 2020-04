Gareth Bale est le joueur le plus sous-coté de ces 20 dernières années selon Robbie Savage

Recruté par le Real Madrid pour 101 millions d'euros en 2013 en provenance de Tottenham, le Gallois est arrivé en Espagne avec le statut de nouvelle star.

Près de sept ans plus tard, le constat est mitigé puisque Gareth Bale n'a plus la cote auprès des supporters madrilènes et son avenir paraît bien incertain. Néanmoins, l'ancien international gallois Robbie Savage estime que son compatriote est "sous-coté".

"Gareth Bale est le joueur le plus sous-coté de ces 20 dernières années", a lâché l'ancien joueur de Blackburn à Goal. "Il a marqué 105 buts toutes compétitions confondues, remporté 13 trophées et inscrit 3 buts en finale de la Ligue des Champions, dont le retourné spectaculaire contre Liverpool. Si on compare cela au grand Zinedine Zidane (49 buts et 6 trophées), à Luis Figo (56 buts et 7 trophées) et même au Brésilien Ronaldo (104 buts et 3 trophées), on constate qu'il a fait mieux que ces trois-là."

Zidane (2001-2006), Figo (2000-2005) et Ronaldo (2002-2007) sont restés au Real moins longtemps que Bale...