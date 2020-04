La vente de Charlton par Roland Duchâtelet remise en question ?

En janvier dernier, Roland Duchâtelet revendait Charlton Athletic à un consortium emmené par l'investisseur Tahnoon Nimer. Ce rachat est désormais soumis à une enquête par l'EFL.

Charlton Athletic n'est peut-être pas encore totalement débarrassé de Roland Duchâtelet. L'ancien propriétaire du Standard de Liège a revendu le club anglais en janvier 2020 à un consortium mené par le cheikh emirati Tahnoon Nimer contre 1 livre symbolique et un accord pour un versement de 55 millions de livres pour le stade et les terrains d'entraînement du club. Mais l'EFL, la fédération anglaise gérant la League One (au sein de laquelle évolue Charlton), a entamé une enquête en relation avec certaines zones d'ombre dans le dossier de la reprise.

Nimer a confirmé via un communiqué qu'il avait reçu la demande d'investigation et a l'intention de coopérer pleinement à celle-ci pour offrir de la clarté sur le dossier. Les parties impliquées ont jusqu'à ce mercredi pour répondre. En cas de preuve de mauvaise conduite dans le cadre du dossier, 12 points pourraient être retirés à Charlton Athletic, impliquant une relégation de l'ancien club de Roland Duchâtelet. Et l'ancien président du Standard pourrait même ... rester propriétaire du stade et des terrains d'entraînement du club si Tahnoon Nimer est prouvé incapable de verser les 55 millions de livres initialement prévus.