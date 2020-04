Le Real Madrid pourrait terminer la saison dans un autre stade ; Osasuna en profite pour reconstruire le sien

Malgré la crise sanitaire, Liga et Fédération espagnoles veulent remettre les clubs en action le plus vite possible. Une reprise des entraînements mi-mai, et mi-juin pour le championnat, est actuellement discutée.

Dans ce cas, le Real Madrid envisage de ne plus disputer la fin du championnat dans son mythique Santiago Bernabéu. La raison est simple ; celui-ci est actuellement concerné par de grands travaux de rénovation, comme nous l'expliquions dans un précédent article. Par conséquent, les Merengue iraient au Stade Alfredo Di Stefano, à Valdebebas, qui n'est autre que leur centre d'entraînement habituel. L'impact serait réduit étant donné que les matchs devraient se jouer à huis clos. Du côté d'Osasuna, les travaux vont bon train également, indique El Pais. Le club navarre s'apprête à célébrer son centenaire. Pour marquer le coup, l'actuel onzième de Liga devrait voir son stade avoir une capacité de 6.000 places supplémentaires, pour atteindre les 23.550.