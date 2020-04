Le Standard est en discussions avec un joueur d'OHL

Le Louvaniste a réalisé une très grosse saison en D1B et peut désormais compter sur l'intérêt des Rouches.

Laurent Henkinet intéresse le Standard de Liège, comme le confirment nos confrères de Het Nieuwsbald. Les Rouches cherchent la doublure d'Arnaud Bodart pour la saison prochaine. Milinkovic-Savic n'a pas été à la hauteur des attentes et s'en va tandis que Jean-Francois Gillet devrait devenir le troisième gardien de but. En fin de contrat en juin prochain, ce dernier pourrait pourtant bien rester une saison de plus en bord de Meuse.

Henkinet est en fin de contrat à OHL et pourrait débarquer gratuitement à Sclessin. Les discussions seraient avancées et le portier âgé de 27 ans pourrait donc faire son retour au Standard. Il avait rejoint les Rouches en 2011 avant de multiplier les prêts et de quitter le club définitivement en 2014. Il a ensuite évolué du côté de Courtrai et Waasland-Beveren avant de signer à OHL en janvier 2016.