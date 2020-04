La Super League Suisse a soumis un plan de reprise au gouvernement

Tout comme la Bundesliga ou la Liga, la Swiss Football League espère reprendre ses activités dans quelques semaones.

A l'instar de la quasi-totalité des championnats de football en Europe, la Super League suisse est à l'arrêt depuis plusieurs semaines. Néanmoins, à l'inverse de l'Eredivisie qui a décidé d'interrompre le football jusqu'au 1er septembre, la Suisse Football League souhaite reprendre ses activités dès que possible.

En effet, dans un communiqué, cette dernière a annoncé avoir d'ores et déjà soumis un plan au gouvernement suisse concernant la reprise de l'entraînement et de la compétition. Pour justifier cette initiative, l'institution a déclaré que le retour du football, à huis clos, pourrait être bénéfique pour la nation helvétique dans son ensemble et que cela éviterait de plomber financièrement les clubs suisses touchés par la crise.