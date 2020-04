Le nouveau président de la fusion entre Lokeren et Temse fait une promesse : "Pas question de faire comme le Beerschot et Wilrijk"

Les bonnes nouvelles sont enfin tombées hier pour le club waeslandien. Le Sporting Lokeren a trouvé un club pour fusionner : le SV Temse ! Hans Van Duysen sera le nouveau président et promet de ne pas avaler Temse

Van Duysen est lui-même le petit-fils d'Adhemar Goeters, le premier président du Sporting Lokeren. "Il y a 50 ans, la fusion entre Racing et Standaard Lokeren a été célébrée dans cette même mairie", dit-il à Sporza. "Cette nouvelle fusion peut fonctionner, car nous sommes une vraie ville de football à Lokeren."

"Ce sera une véritable fusion, pas un rachat. Nous n'allons donc pas avaler Temse. Pas question d'une histoire comme celle du Beerschot et de Wilrijk avec nous, mais une histoire inclusive. A Temse aussi, il y aura assez de football, surtout pour les jeunes".

"L'avenir dans la paix et la tranquillité"

"Cette fois-ci, nous allons travailler de manière constante pour progresser. L'équipe de Temse était déjà prête pour l'année prochaine, nous allons voir si nous pouvons obtenir des renforts supplémentaires. La première année sera une année de transition, au cours de laquelle nous devrons construire une structure et rassembler les gens. Ensuite, nous pouvons aller plus haut. Nous travaillons concernant l'avenir dans la paix et la tranquillité", a conclu Van Duysen.