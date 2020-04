🎥 Quand Lewandowski éteignait le Real à lui tout seul

On en parlait il y a peu: les quadruplés en Ligue des Champions sont rares. Mais inscrire quatre buts en demi-finale contre le Real, ça c'est unique et c'est à Robert Lewandowski qu'appartient cette performance historique.

Rien ne résiste au Polonais sur la scène européenne. Meilleur buteur de la compétition cette saison (avec 11 buts en 6 matchs!), il confirme encore. Mais sa soirée la plus folle, c'est quand il évoluait encorre sous les couleurs du Borussia Dortmund qu'il a connue.

Il y a sept ans jour pour jour, Robert Lewandowski inscrivait un quadruplé, en demi-finale aller de la Ligue des Champions, contre le Real Madrid. Vainqueur 4-1 de cette rencontre, le Borussia conservera son avantage au retour (défaite 2-0), avant de tomber, en finale, contre le Bayern (1-2) que Lewandowski rejoindra un peu plus d'un an plus tard...

