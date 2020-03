🎥 Messi, CR7, Zlatan... avant Josip Ilicic, ils ont réussi des quadruplés en Ligue des Champions

Il ne faut pas chercher trop loin pour trouver le nom du héros de l'Atalanta. Déjà buteur à l'aller, Josip Ilicic y est allé d'un quadruplé pour confirmer la qualification du club de Bergame pour les quarts de finale de sa toute première Ligue des Champions. Une solide performance, mais pas inédite.

Depuis la création de la Ligue des Champions telle qu'on la connaît aujourd'hui (1992), ils sont 14 à avoir inscrit un quadruplé (minimum) en phase finale de C1 (Messi et Luiz Adriano, ont même réussi à inscrire des quintuplés). Retour sur quelques-uns des plus mémorables quadruplés de l'histoire de la Ligue des Champions

6 avril 2010: Messi atomise Arsenal

Après avoir arraché une égalisation in extremis à l'aller (2-2), Arsenal se déplace à Barcelone, avec la conviction que l'exploit est possible et cet exploit prend même forme pendant quelques minutes. Quand Bendtner ouvre le score à la 18e. Mais c'était avant que Lionel Messi n'entre en scène. L'Argentin égalise trois minutes plus tard et plante encore trois buts pour propulser le Barça en demi-finale.

24 avril 2013: Lewandowski fait exploser le Real Madrid

Actuel meilleur buteur de la compétition Robert Lewandowski n'a pas encore inscrit de quadruplé cette saison en C1, mais il a, lui aussi, eu droit à cet honneur. Il était encore au Borussia Dortmund et il l'avait fait en demi-finale. Quatre buts pour faire craquer le Real Madrid, dans un Borussia Park en feu? Le Polonais a connu beaucoup de grands moments avec le Bayern, mais ce soir d'avril 2013 doit encore faire partie des plus beaux souvenirs de sa carrière.

23 octobre 2013: Zlatan et l'ovation du Parc Astrid

Les supporters d'Anderlecht n'ont certainement pas oublié la visite de Zlatan Ibrahimovic au Parc Astrid. Ce soir-là, le Suédois est en état de grâce et livre un véritable récital. Il inscrit quatre buts, dont une merveilleuse demi-volée qui va se loger dans la lucarne d'un Silvio Proto impuissant. Quand il quitte le terrain, le public anderlechtois lui réserve une superbe standing ovation.

8 décembre 2015: CR7 rugit, Malmö déchante

Un simple match de poules qui est resté dans les annales. Ce soir-là, le Real Madrid ne fait pas de quartier et atomise Malmö (8-0). Et les deux buteurs de la Casa Blanca en profite pour alimenter le compteur. Un triplé pour Karim Benzema et un quadruplé pour Cristiano Ronaldo. Le seul quadruplé inscrit, à ce jour, par CR7 en Ligue des Champions.

1er octobre 2019: la première heure de gloire de Serge Gnabry

La saison 2019-2020 de Ligue des Champions est encore loin d'être terminée, mais elle restera dans les annales. Parce qu'avant Josip Ilicic, un autre buteur s'était offert un quadruplé. Serge Gnabry n'avait pourtant pas encore inscrit le moindre but en Ligue des Champions avant de croiser Tottenham. Il ne s'est pas contenté d'un seul but pour ouvrir son compteur...