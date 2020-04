Malgré l'arrêt définitif des compétitions, Utrecht veut jouer la finale de Coupe des Pays-Bas en septembre

Cette finale de Coupe était une opportunité pour le club d'obtenir un ticket européen.

Ce vendredi, les dirigeants du football néerlandais ont décidé se suspendre définitivement les compétitions en raison de la crise du coronavirus. Une situation qui empêche le déroulement de la finale de la Coupe des Pays-Bas entre Utrecht et Feyenoord.

Cela n'est pas du goût de Frans van Seumeren, co-propriétaire d'Utrecht, qui veut jouer cette finale : "On peut faire ça le 1er septembre, qu'est-ce que ça peut faire ? Pourquoi on ne pourrait pas ? Cela changerait quoi ? C'est peut-être en octobre que l'UEFA va décider quels clubs vont jouer en Europe, comment et où", explique-t-il à RTV Utrecht.

Utrecht, 6e de Eredivise, avait la possibilité d'empocher un ticket pour la phase de groupes en Europa League en cas de victoire finale en Coupe des Pays-Bas. Le club tient à jouer l'Europe la saison prochaine.