Toutes les portes sont ouvertes pour Cyriel Dessers, même celle d'un retour en Belgique

Quel avenir pour Cyriel Dessers? Le co-meilleur buteur du championnat néerlandais ne néglige aucune piste.

Brillant cette saison aux Pays-Bas et retenu par son club l'hiver dernier, Cyriel Dessers devrait quitter Heracles l'été prochain. Mais pour aller où? L'attaquant belge n'a pas de préférence. "Je pense qu'avec mon style de jeu, je peux m'adapter à la plupart des compétitions et je veux laisser toutes les portes ouvertes", insiste-t-il dans un entretien accordé à Voetbal International.

Et l'ancien joueur d'OHL et de Lokeren n'écarte d'ailleurs pas non plus la possibilité d'un retour en Belgique. "Ca restera toujours une possibilité", confirme-t-il. "Ca dépendra de ce qui se passe l'été prochain, mais la Belgique peut être une belle étape intermédiaire avant les championnats du Big Five..."