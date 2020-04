Le PDG de Dortmund tire la sonnette d'alarme : "Rejouer le mois prochain, sinon c'est fini"

Hans-Joachim Watzke veut faire tout son possible pour que le championnat reprenne le mois prochain malgré la crise sanitaire actuelle.

La situation économique reste tendue pour beaucoup de clubs, et même ceux de l'élite sentent de plus en plus les conséquences de l'arrêt complet du football, à l'image de Hans-Joachim Watzke qui appelle à une reprise - même à huis clos : "Si nous ne jouons pas le mois prochain, la Bundesliga va se retrouver la tête sous l'eau et le format de championnat actuel ne sera plus utilisable", a déclaré ce dernier sur Sky Sport.

De tous les pays européens, l'Allemagne semble le plus proche d'une reprise. Avec des matches sans supporters, ils veulent tout de même terminer les neuf journées de championnat restantes en Bundesliga et en deuxième division. De cette façon, les clubs pourront toucher des droits TV : "Nous réalisons que ce ne sera pas la même chose pour les fans, suivre son équipe depuis le stade est beaucoup plus excitant qu'à la télévision. Mais ce n'est pas une mince affaire pour la Ligue. Il s'agit ici de sauver le football."