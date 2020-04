Jean-Michel Aulas veut ... des Playoffs en Ligue 1

Le président de l'Olympique Lyonnais n'est pas ravi de la décision du gouvernement de mettre un terme "de facto" à la saison de Ligue 1 en interdisant le sport professionnel cet été.

L'Olympique Lyonnais devrait, sauf surprise, manquer toute Coupe d'Europe suite à cette décision : le club de Jason Denayer n'était que 7e au moment où le classement a été figé et la saison de Ligue 1, que la majorité des clubs espérait reprendre, semble bel et bien terminée suite à la décision du gouvernement français d'interdire le sport professionnel jusqu'en septembre prochain.

Jean-Michel Aulas, on pouvait s'y attendre, n'est pas heureux. Mais surtout : il n'a pas compris la même chose que tout le monde. "J'entends tout le monde dire que les saisons sont terminées et je le regrette. Moi, j'ai entendu que le scénario que nous envisagions, à savoir une reprise des entraînements le 15 mai et de la saison peut-être le 15 juin pour terminer en août, n'était pas possible", déclare le président lyonnais à L'Equipe. Se basant sur ce que suggère l'UEFA, à savoir terminer les saisons en août via un format adapté, Aulas propose : "Il y a une voie alternative : des Playoffs pour le haut et le bas de classement, à huis-clos, qui auraient lieu en août ou en juillet".

Cela dit, si ces Playoffs se tiennent sur le modèle belge, l'Olympique Lyonnais (7e) n'y participerait pas ...