"Gros succès" pour la vente de masques réalisée par le Standard : leur site sature

Dès l'opération lancée, le succès a été total, indique le Standard sur ses réseaux sociaux. A tel point que le site internet et le magasin en ligne ont saturé par moment. Mais les supporters rouches semblent avoir pris l'habitude de tels problèmes technologiques.

Il est, bien sûr, toujours possible de commander ces masques. Pour rappel, "il s’agit de masques en tissu réutilisable, polyester microfibre 205 gr/m² lavable à 60 degrés, couvrant le nez, la bouche et le menton, fabriqués par une firme homologuée pour la confection de ce type de produits". Ils sont vendus par pack de 4, le tout au prix de 20 euros, dont 2 seront reversés à la Fondation du Standard.

Gros succès pour le lancement de nos 😷 au point que notre e-shop a chauffé par moments mais tout est rentré dans l’ordre et les préventes continuent 👍



Groot succes bij de lancering van onze 😷 waardoor onze webshop verhitte, maar alles is in orde en de voorverkoop gaat door 👍 https://t.co/h93QeAmo3s