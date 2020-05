Direction la Ligue 1 pour Guillaume Gillet: "Fier !"

Derrière Guillaume Gillet, c'est tout le peuple lensois qui se réjouit de ce retour au plus haut niveau...

Deux ans après son arrivée, la mission est accomplie pour Guillaume Gillet. L’ancien Mauve était revenu en France pour aider le Racing Club de Lens à retrouver sa place au sommet du football français, c’est désormais chose faite.

Pas comme l’auraient espéré les Sang et Or et leurs supporters, sans doute. Mais après avoir butté sur la dernière marche la saison dernière, les Lensois ont cette fois atteint leur objectif en terminant cette saison particulière à la deuxième place, un petit point derrière Lorient, sacré champion pour la première fois de son histoire.

Cinq ans après sa relégation, Lens retrouvera donc sa place en Ligue 1. Avec ou sans Guillaume Gillet ? Le Liégeois, qui a participé à 26 rencontres et inscrit deux buts en Ligue 2 cette saison, est en fin de contrat mais il se sent encore apte pour le plus haut niveau.