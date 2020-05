"Roberto Martinez prolongé? Une bonne affaire pour le football belge"

Roberto Martinez sélectionneur deux ans de plus? C'était le souhait de la majorité des Diables Rouges, il est sur le point d'être exaucé.

Comme Kevin De Bruyne, Divock Origi n'a pas caché sa satisfaction face à la perspective de voir Roberto Martinez deux ans de plus à la tête des Diables Rouges. "Il a montré toutes ses qualités depuis qu'il est là", explique-t-il au Laatste Nieuws.

"Un niveau supérieur"

"C'est un coach avec beaucoup de classe et il nous a tous amenés à un niveau supérieur. C'est une bonne affaire pour le football belge qu'il prolonge l'aventure", ajoute encore Divock Origi au sujet du sélectionneur, qui devrait signer un nouveau contrat et rester sélectionneur jusqu'au Mondial 2022 minimum.

L'Euro reporté? "Quelque chose de positif"

Et l'attaquant de Liverpool n'est pas non plus inquiet concernant le report de l'Euro. "Les joueurs seront tous un an plus vieux, mais ils auront aussi plus d'expérience. En défense, tu as besoin de cette expérience. Et nous en avons déjà beaucoup, je vois ce report comme quelque chose de positif", insiste Divock Origi qui rejoint le discours de nombreux de ses partenaires, comme Thomas Vermaelen, par exemple.