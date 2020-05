Frank Lampard s'inquiète pour la reprise de la Premier League: "Comment empêcher les joueurs de courir des risques ?"

Lampard a un peu de mal à imaginer la reprise de la Premier League, car le football passerait avant le reste du pays. "L'ensemble du pays se débrouille si bien en matière de distanciation sociale mais nous allons autoriser les sports de contact ? Comment empêcher les joueurs de courir des risques ?", confie-t-il à BT Sport.

Avec des tests, mais ne devraient-ils pas être donnés aux autres en premier ? "Si nous le faisons assez souvent, ce n'est pas grave. Mais je n'aime vraiment pas cela - et cela s'applique à tout le monde - si nous ne sommes pas sûrs que les professionnels de la santé puissent également être testés."

"When we look around the world, it doesn't sit well with me if people on the frontline aren't getting tested."



Frank Lampard is open to football resuming but if testing 70/80 at the training ground takes away from those in need he wouldn't be too keen...#EarlyKickOff pic.twitter.com/YRCevImTfE