Les trois joueurs les plus efficaces de la saison en Premier League

Presque conforme au classement des buteurs, voici le podium des joueurs les plus efficaces de la saison en Angleterre.

Le classement des buteurs du championnat anglais était dominé, avant l'interruption, par Jamie Vardy (19 buts), devant Pierre-Emrick Aubameyang (17) et Sergio Agüero (16). Et les deux meilleurs buteurs sont aussi les deux joueurs les plus efficaces en zone de conclusion, selon les statistiques de WhoScored.

Parmi les joueurs qui ont tenté leur chance au moins 25 fois cette saison en championnat, c'est Jamie Vardy qui affiche le meilleur taux de conclusion: une frappe sur droit de l'attaquant de Leicester a fini au fond des filets. Il devance Pierre-Emerick Aubameyang et Sadio Mané, qui a marqué à 14 reprises en championnat cette saison.