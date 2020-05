Le Président de la Fédération des Supporters propose : "Nous devrions être représentés aux AG de la Pro League"

Ce lundi, la Pro League a repoussé - pour la quatrième fois - le vote de son Assemblée Générale concernant la poursuite ou non du championnat.

Le 2 avril, le Conseil d’Administration de la Pro League avait pourtant pris position : le championnat belge était le premier en Europe à suggérer de mettre un terme à ses compétitions. Depuis, l’UEFA s’était même montrée plus ouverte à ce genre de décisions.

Dans l'attente d'une prise de position du gouvernement

Si les dirigeants des clubs professionnels belges tardent tant pour prendre une décision, c’est surtout dû à la pression des groupes TV. Ceux-ci menacent en effet de réclamer les 16 millions d’euros déjà versés aux clubs. Une solution simple et efficace permettrait de mettre ces exigences définitivement au placard ; un décret gouvernement que pourrait brandir la Pro League en utilisant le motif du cas de force majeur.

Ce mercredi, le Conseil National de Sécurité prendra – enfin – position sur le sujet de la reprise ou non du championnat. En attendant, la Pro League a décidé de reporter son importantissime Assemblée Générale au vendredi 15 mai.

80% des supporters sondés sont contre la reprise du championnat

C’est dans ce contexte que l’association Belgian Supporters a réalisé son enquête. 1495 supporters ont donné leur avis sur une éventuelle reprise du championnat. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 79,2% des supporters sondés sont d’accords pour mettre un terme définitif à cette saison.

Eddy Janssis, le Président de l’association des supporters belges, nous explique : « Notre objectif est de montrer à la Pro League ce que pensent les supporters, pour l’aider à prendre les meilleures décisions, en prenant en compte tous les facteurs. Nous leur avons présenté nos résultats. Personnellement, je discute beaucoup avec Pierre François ».

L'avis des supporters : entendu mais pas pris en compte ?

Eddy, supporter lui aussi, est ravi de pouvoir faire entendre la voix de ceux qui font vivre les stades, matchs après matchs, semaines après semaines, à domicile comme en déplacement : « Nous sommes une coupole qui représente environ 90% des clubs de supporters de Belgique, de la D1 à la P4 liégeoise, même s’il n’y a pas beaucoup de groupes de supporters à cet échelon. Nous rapportons les problèmes de nos membres, nous discutons avec la Pro League, la Fédération et le Ministre de l’Intérieur sur les problèmes de sécurité, sur le fonctionnement de la compétition, etc. Nous informons également les clubs de supporters sur les nouvelles réglementations. L’objectif est de représenter et de mettre en avant les supporters »

Néanmoins, il regrette que la voix de ceux-ci ne soit pas toujours prise en compte : « Avec nos sondages, les autorités savent ce que les supporters veulent. Mais, on ne peut pas faire plus. Car, ensuite, ils sont libres de décider ce qu’ils veulent. On peut discuter, mais pas imposer ».

Pour équilibrer le rapport de force, Eddy Janssis lance l’idée : « Ce serait intéressant d’avoir un représentant des supporters pour siéger et voter à l’assemblée générale de la Pro League, par exemple. Le format du championnat, les quotas pour les déplacements, la sécurité, et pour bien d’autres sujets, l’avis des supporters est important il me semble ».

Mais le travail des Belgian Supporters, leur dialogue avec les autorités, et la sensibilisation de certains groupes dans les stades ont déjà permis d’obtenir plusieurs garanties. Ainsi, rappelle Eddy, le prix des tickets pour des matchs en déplacement ne peut pas dépasser 20 euros (25 euros pour les places assises) dans les stades belges.