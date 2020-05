🎥 Brésil, Russie: quand Dries Mertens montre la voie aux Diables

Dries Mertens célÚbre ses 33 ans et la FIFA lui rend hommage.

Au Brésil en 2014, comme en Russie, quatre ans plus tard, Dries Mertens avait ouvert le chemin aux Diables Rouges. A Beo Horizonte, contre l'Algérie, l'attaquant du Napoli avait attendu le dernier quart d'heure pour offrir la victoire à la Belgique de Marc Wilmots, quelques minutes après l'égalisation de Marouane Fellaini.

Rebelote quatre ans plus tard, dans un match qu'on attendait plus facile contre le Panama. La superbe volée de Dries Mertens avait permis à notre équipe nationale d'ouvrir le score en début de seconde période et de se faciliter la tâche. C'est ensuite Romelu Lukaku qui avait terminé le travail avec un doublé. Le début d'une belle aventure qui allait se terminer avec une médaille de bronze...