🎥 Les plus beaux buts de la carrière napolitaine de Dries Mertens

Les sept années de Dries Mertens avec les Partenopei résumées en une minute.

321 matchs, 121 buts et 73 assists, Dreis Mertens aura définitivement marqué l'histoire du Napoli et ce sentiment s'est plus que jamais confirmé le 25 février dernier, quand le Belge a ouvert la marque contre le Barça, en huitième de finale de la Ligue des Champions et, du même coup, égalisé le record de Marek Hamsik, meilleur buteur de l'histoire du club.

Un but qui fait, bien entendu, partie de la sélection concoctée par le Napoli à l'attention de son buteur belge, qui fête ses 33 ans ce vendredi. Mais on y retrouve aussi deux superbes lobs qui datent de 2016 et 2017 et qui avaient marqué les esprits. Celui inscrit contre Torino, en décembre 2016 avait d'ailleurs été élu but de la saison en Serie A.