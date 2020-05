Les clubs européens devront attendre pour la réponse de Dries Mertens

En fin de contrat en juin prochain, Dries Mertens devrait sans doute attendre la fin de la saison pour décider de son avenir

Alors qu'il est devenu le meilleur buteur de l'histoire du Napoli cette saison, à égalité avec Marek Hamsik, Dries Mertens arrivera en fin de contrat en juin avec le club italien. Ainsi, à 32 ans, l'international belge se retrouvera libre de s'engager avec l'équipe de son choix dans quelques semaines, et ce ne sont pas les courtisans qui manquent.

En effet, d'après les informations de Het Laatste Nieuws, l'Inter Milan et Chelsea seraient les deux écuries les plus chaudes dans le dossier. Pour autant, le quotidien néerlandophone nous apprend que l'ancien joueur du PSV Eindhoven pourrait attendre la fin de la saison de Serie A pour réfléchir et prendre une décision quant à son avenir la saison prochaine. Une décision qui parait sage au vue de la situation actuelle...