Le président de Crystal Palace n'est pas optimiste : "Certains problèmes peuvent être insurmontables"

La reprise de la Premier League est officiellement contestée par trois clubs : Brighton & Hove Albion, Aston Villa et Watford. Mais le président de Crystal Palace n'est pas forcément à l'aise non plus.

Le président du club de Christian Benteke, Steve Parish, suivra avec attention la reprise prévue la semaine prochaine en Allemagne : "La Bundesliga va nous donner un modèle à suivre et qui nous prouve d'emblée qu'il y a des défis à relever", estime-t-il au micro de la BBC, évoquant les cas de coronavirus détectés au sein des équipes et qui ont notamment forcé le report d'au moins deux rencontres du Dynamo Dresde. "Ces problèmes pourraient se révéler insurmontables pour nous. Et le problème, c'est que s'ils sont insurmontables, ils le seront peut-être pour longtemps", craint Parish. "Si nous devons vivre une période très, très longue sans jouer, cela pourrait avoir des conséquences dramatiques".